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Dünya

Ukrayna, IMF'nin 15,6 milyar dolarlık kredi programının ilk incelemesinden geçti

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukrayna için 15,6 milyar dolarlık kredi programının ilk incelemesini tamamlarken ülkenin gerekli performans ve yapısal kriterleri karşılamasıyla yaklaşık 900 milyon dolarlık ödemenin yolu açıldı.

AA31 Mayıs 2023 Çarşamba 00:22 - Güncelleme:
Ukrayna, IMF'nin 15,6 milyar dolarlık kredi programının ilk incelemesinden geçti
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Fondan konuya ilişkin yapılan açıklamada, IMF ve Ukrayna'nın 4 yıllık finansman paketi kapsamında ilk gözden geçirme için güncellenmiş bir dizi ekonomik ve mali politika üzerinde personel düzeyinde anlaşmaya vardığı bildirildi.

Açıklamada, tüm nicel performans kriterleri ve yapısal kriterlerin karşılandığı, yaklaşık 900 milyon dolar tutarında bir ödeme yapılmasının yolu açıldığı kaydedildi.

Ukrayna ekonomisinin dikkate değer bir dayanıklılık gösterdiği işaret edilen açıklamada, son ekonomik gelişmelerin 2023'te kademeli bir ekonomik toparlanmaya işaret ettiği ancak savaşla ilgili istisnai derecede yüksek belirsizlik devam ettiğinden görünümün belirsizliğini koruduğu ifade edildi.

Anlaşmanın IMF İcra Direktörleri Kurulunun onayına tabi olduğu belirtilen açıklamada, Kurulun gelecek haftalarda konuyu değerlendirmesinin beklendiği aktarıldı.

IMF İcra Direktörleri Kurulu, 31 Mart'ta, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna için toplam 115 milyar dolarlık destek paketinin bir parçası olarak 48 ay süreli 15,6 milyar dolarlık finansman paketini onaylamıştı.

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