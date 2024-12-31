Ukrayna: İnsansız deniz aracıyla ilk kez bir Rus helikopterini düşürdük

Ukrayna insansız bir deniz aracıyla Rusya'ya ait bir helikopteri hedef aldı. Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü (GUR) tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın batısındaki Tarkhankut Yarımadası yakınlarında Magura V5 tipi insansız deniz aracına yerleştirilen füzeyle Mi-8 helikopterinin düşürüldüğü belirtildi. Açıklamada, Ukrayna'ya ait insansız deniz aracının havadaki bir hedefi ilk kez düşürdüğü kaydedildi. Saldırıda ayrıca başka bir Rus helikopterinin hasar gördüğü ancak havaalanına ulaşmayı başardığı belirtildi.

Rusya'da helikopterin düşürülmesine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz Filosunun Ukrayna'ya ait 8 insansız deniz aracını imha ettiğini duyurdu.