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Dünya

Ukrayna: İnsansız deniz aracıyla ilk kez bir Rus helikopterini düşürdük

Ukrayna, Kırım yakınlarında Magura V5 insansız deniz aracına yerleştirilen füze ile Rusya'ya ait bir askeri helikopteri düşürdüğünü açıkladı.

IHA31 Aralık 2024 Salı 14:26 - Güncelleme:
Ukrayna: İnsansız deniz aracıyla ilk kez bir Rus helikopterini düşürdük
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Ukrayna insansız bir deniz aracıyla Rusya'ya ait bir helikopteri hedef aldı. Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü (GUR) tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın batısındaki Tarkhankut Yarımadası yakınlarında Magura V5 tipi insansız deniz aracına yerleştirilen füzeyle Mi-8 helikopterinin düşürüldüğü belirtildi. Açıklamada, Ukrayna'ya ait insansız deniz aracının havadaki bir hedefi ilk kez düşürdüğü kaydedildi. Saldırıda ayrıca başka bir Rus helikopterinin hasar gördüğü ancak havaalanına ulaşmayı başardığı belirtildi.

Rusya'da helikopterin düşürülmesine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz Filosunun Ukrayna'ya ait 8 insansız deniz aracını imha ettiğini duyurdu.

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