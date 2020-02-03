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Dünya

Ukrayna: İran, 80 bin dolar tazminat ödeyecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, uçak kazasında ölen her Ukraynalıya İran hükümetinin 80 bin dolar ödeyeceğini duyurdu.

IHA03.02.2020  12:15 - Güncelleme: 03.02.2020  12:15

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından yapılan açıklamada, “İran hükümeti, kazada hayatını kaybeden her vatandaşımızın ailesine 80 bin dolar tazminat ödeyeceğini açıkladı. İnsan hayatı parayla ölçülemez ancak bu miktar yeterli değildir. Bir kadın düşünün ki tek maddi kaynağı kocası olsun ve o kadın çocuğunu okula göndermek istesin bir ömür masraflarını yüklensin. 80 bin dolar bu masrafları karşılamaz. Uluslararası mahkemelere başvuracağız bu konu için. Biz hükümet olarak bir maddi yardımda bulunduk, Ukrayna Havayolları (MAU) yardımda bulundu ve İran da bulunacak. Ama rakam yeterli değildir’ ifadelerinde bulundu.

İran, Ukrayna Havayollarına ait Boeing tipindeki yolcu uçağını füzeyle vurmuş ve yaşanan facia sonrası 176 kişi hayatını kaybetmişti. İran hükümeti tarafından bir açıklama yapılmış ve uçağın “yanlışlıkla” düşürüldüğü itiraf edilmişti.

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