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Dünya

Ukrayna, İran kararını onayladı! 50 yıl sürecek

Ukrayna parlamentosu (Verkhovna Rada) İran'a 50 yıllık süreyle ekonomik ve diğer yaptırımların uygulanmasına ilişkin kararı onayladı.

AA29 Mayıs 2023 Pazartesi 18:13 - Güncelleme:
Ukrayna, İran kararını onayladı! 50 yıl sürecek
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Parlamentonun internet sitesinde yapılan açıklamada, parlamentodaki oturumda 10 yasa, 3 yasa tasarısı ve 5 kararın kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, onaylanan kararlar arasında İran'a yönelik yaptırımların uygulanmasını öngören kararın da yer aldığı aktarıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İran'a ekonomik ve diğer yaptırımların uygulanmasına ilişkin karar taslağını parlamentoya sunmuştu.

Karar taslağına göre, İran'a yaptırımlar 50 yıllık süreyle uygulanırken, kısıtlayıcı önlemler arasında İran ile ticari operasyonların tamamen yasaklanması, İran'ın Ukrayna toprakları üzerinden kaynak geçişinin, uçuşlarının ve taşımacılığının durdurulması yer alıyor.

Karar taslağı ayrıca İran vatandaşlarına teknoloji, fikri mülkiyet haklarının verilmesinin yasaklanmasını ve İran'a yatırımların yasaklanmasını öngörüyor.

Ukrayna, İran'ı Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta "Moskova'ya kasıtlı olarak silah sağlamakla" suçluyor.

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