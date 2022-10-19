İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2022 Çarşamba / 24 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,596
  • EURO
    18,2543
  • ALTIN
    980.668
  • BIST100
    3868.42
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna: İran'a ait 223 kamikaze İHA'yı düşürdük
Dünya

Ukrayna: İran'a ait 223 kamikaze İHA'yı düşürdük

Ukrayna ordusu, 13 Eylül'den bu yana ülke genelinde Rusya'ya verildiği söylenen İran üretimi 223 'Şahid-136' isimli kamikaze insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü bildirdi.

AA19 Ekim 2022 Çarşamba 11:58 - Güncelleme:
Ukrayna: İran'a ait 223 kamikaze İHA'yı düşürdük
ABONE OL

Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, savaşta Rus güçlerince kullanıldığı ifade edilen ilk "Şahid-136" kamikaze İHA'nın 13 Eylül'de Ukrayna'nın doğusunda yer alan Kupyansk bölgesinde düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 13 Eylül'den bu yana ülke genelinde 223 "Şahid-136" kamikaze İHA'nın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Ukrayna, geçen ay Tahran yönetiminin "Rusya'ya silah tedarik ettiği" gerekçesiyle İran'ın Kiev Büyükelçisi Menuçehr Muradi'nin akreditasyonunu geri çekme ve Büyükelçilikteki diplomat sayısını önemli ölçüde azaltma kararı almıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e Rusya'ya silah tedarik ettiği gerekçesiyle İran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi önerisinde bulunduğu bildirildi.

İran yönetimi ise Rusya'ya kamikaze İHA verdiği yönündeki suçlamaları reddetmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.