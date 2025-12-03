İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Aralık 2025 Çarşamba / 13 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4454
  • EURO
    49,531
  • ALTIN
    5756.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna istihbaratından kritik saldırı: Uzaktan kumandayla patlatıldı
Dünya

Ukrayna istihbaratından kritik saldırı: Uzaktan kumandayla patlatıldı

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü'nde (GUR) görevli adı açıklanmayan iki kaynak, Ukrayna'nın Rusya'nın Tambov bölgesinde bulunan Druzhba petrol boru hattını vurduğunu söyledi. Öte yandan Ukrayna medyası, saldırıda uzaktan kumandalı patlayıcı kullanıldığını yazdı.

IHA3 Aralık 2025 Çarşamba 17:30 - Güncelleme:
Ukrayna istihbaratından kritik saldırı: Uzaktan kumandayla patlatıldı
ABONE OL

Ukrayna, Macaristan ve Slovakya'ya Rus petrolünü taşıyan Druzhba petrol boru hattını vurdu.

Saldırının Rus petrolünü Macaristan ve Slovakya'ya taşıyan boru hattına düzenlenen 5. saldırı olduğu kaydedildi. Ukrayna medyası, saldırıda uzaktan kumandalı patlayıcı kullanıldığını yazdı.

Slovak boru hattı işletmecisi ve Macar petrol ve gaz şirketi ise Druzhba üzerinden petrol tedarikinin normal şekilde devam ettiğini açıkladı.

Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'ya saldırılarının başlamasının ardından Avrupa ülkeleri Rusya ile ilişkilerini keserken, Macaristan ve Slovakya Rusya'dan petrol almaya devam etti.

Ukrayna daha önce de mart ve eylül aylarında bir, ağustos ayında ise iki kez olmak üzere toplamda 4 kez Druzhba petrol boru hattına saldırı gerçekleştirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Yaşlı kadın metrelerce savruldu: Kaza anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.