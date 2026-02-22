İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2026 Pazar / 6 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8377
  • EURO
    51,7041
  • ALTIN
    7183.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Ukrayna kanlı patlama: 1 ölü, 24 yaralı

Ukrayna'nın Lviv kentinde el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucu bir polis memuru yaşamını yitirdi, 24 kişi yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

AA22 Şubat 2026 Pazar 11:07 - Güncelleme:
Ukrayna kanlı patlama: 1 ölü, 24 yaralı
ABONE OL

Ukrayna'nın Lviv kentinde el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sebebiyle bir polisin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Ukrayna Ulusal Polisine ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Lviv kentinde iki patlamanın meydana geldiği bildirildi.

El yapımı patlayıcıların infilak ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Lviv'de terör saldırısı yapıldı. Patlamalarda bir kadın polis memuru öldü, 24 kişi yaralandı. Bugün, saat 00.30 civarında, 102 numaralı ihbar hattına Danilişina Caddesi'ndeki dükkana hırsızlık yapıldığı ihbarı geldi. Devriye polis ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından patlama meydana geldi. Daha sonra ikinci ekip, olay yerine vardığında bir patlama daha oldu."

Açıklamada, patlamada yaşamını yitiren polis memurunun 23 yaşındaki Viktoriya Şpilka olduğu, emniyet güçlerinin olayın tüm ayrıntılarını ortaya çıkarmaya ve suça karışan kişileri tespit etmeye çalıştığı bildirildi.

  • Lviv patlama
  • polis memuru öldü
  • Ukrayna saldırı

ÖNERİLEN VİDEO

Karada, denizde ve havada... MSB'den ''NATO'nun sarılmaz kalkanı'' paylaşımı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.