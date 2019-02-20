Ukrayna: Karadeniz'de eşi benzeri görülmemiş askeri yığınağa şahit oluyoruz

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, ''Rusya'nın Kırım'a nükleer silahlar konuşlandırma ihtimali göz ardı edilemez. Altyapı zaten var ve Rusya son beş yılı bu altyapıyı yenilemek için kullandı. Karadeniz'de eşi benzeri görülmemiş askeri yığınağa şahit oluyoruz.'' dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda düzenlenen Ukrayna oturumuna katılan ve burada bir konuşma yapan Poroşenko, ülkesinin doğusundaki krizin halihazırda Avrupa'daki en uzun süreli çatışma olduğuna ve beş yıldır Ukrayna halkının sıcak çatışmalar arasında yaşadığına dikkati çekti.

Rusya'nın başlattığı savaşı bitirme niyetinin olmadığını savunan Poroşenko, çatışmalarda şimdiye kadar 13 bin kişinin öldüğünü ve 28 binden fazla kişinin yaralandığını ifade etti. Rusya'nın geçen yıl kasım ayında gözaltına aldığı, daha sonra da tutukladığı 24 Ukrayna askerini hala serbest bırakmadığını ve askerlerin serbest bırakılması için yapılan çağrıları göz ardı ettiğini söyleyen Poroşenko, ''BM Genel Sekreteri'ne Ukrayna askerlerinin serbest bırakılması için Moskova'ya baskı yapması çağrısı yapıyorum.'' diye konuştu.

Geçen yıl kasım sonunda Karadeniz'de bulunan Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri, Ukrayna savaş gemilerine kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla silahlı müdahalede bulunmuş, Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait üç gemideki 24 askeri personel gözaltına alınmıştı. Kırım'daki Rus mahkemesi Ukraynalı askerlerin 2 ay tutuklu kalmasına karar vermiş, ardından askerler başkent Moskova'daki cezaevine gönderilmişti. Moskova'daki Lefortovskiy Mahkemesi'nde geçen hafta yapılan iki duruşmada 24 Ukraynalı askerin tutukluluk süresi 24 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

RUSYA'YA HİBRİT SAVAŞ SUÇLAMASI

Poroşenko, Rusya'yı hibrit bir savaş yürütmek ve Ukrayna'da kuruluşlara ve altyapıya siber saldırılar düzenlemekle de suçladı. Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da 32 bin 500 askeri personel ve çok sayıda roket sistemleri, savaş uçakları, savaş gemisi ve denizaltılar bulundurduğunu kaydeden Poroşenko, ''Rusya'nın Kırım'a nükleer silahlar konuşlandırma ihtimali göz ardı edilemez. Altyapı zaten var ve Rusya son beş yılı bu altyapıyı yenilemek için kullandı. Karadeniz'de eşi benzeri görülmemiş askeri yığınağa şahit oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Poroşenko, Ukrayna'nın doğusunda gerginliğin artabileceği ve çatışmaların yeniden başlayabileceği konusunda ise uyarıda bulundu. Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesini ve ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde ayrılıkçıların ilan ettiği sözde yönetimi tanımayan Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyor.