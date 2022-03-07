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Dünya

Ukrayna karargah sözcüsü açıkladı: Bir Rus gemisini batırdık

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerenin 3'üncü tur görüşmesi devam ederken, Ukrayna'nın bazı kentlerinde Rusya ve Ukrayna orduları arasındaki çatışmalar da sürüyor. Odessa Askeri Karargahı Sözcüsü Sergey Bratcuhk, Odessa'da bir Rus gemisini batırdıklarını öne sürdü.

IHA7 Mart 2022 Pazartesi 19:19 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 19:19
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 12'inci gününe girerken, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerde 3'üncü tur görüşme devam ediyor. Heyetler arasındaki müzakere devam ettiği sırada bazı kentlerde Rusya ve Ukrayna orduları arasındaki çatışmalar da sürüyor. Rus ordusu tarafından Ukrayna'nın Mıkolayiv kentine roket saldırısı düzenlenirken, Ukrayna tarafı Mıkolayiv-Dnipro karayolu üzerinde Rusya'ya ait Pantsir-S hava savunma sistemlerini ele geçirdiklerini duyurdu.

Ukrayna, Odessa'da Rus gemisini batırdığını iddia etti

Rusya'nın saldırı hazırlığındaki Ukrayna'ya ait liman kenti Odessa'da da yeni gelişmeler yaşandı. Odessa Askeri Karargahı Sözcüsü Sergey Bratcuhk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Odessa açıklarında bulunan Yılan Adası yakınlarında Rusya'ya ait gemiyi batırdıklarını iddia ederek, "Düşmana ait eski bir gemiyi vurduk. Bu bir devriye gemisi mi yoksa roketli bir saldırı gemisi mi bunu henüz teyit edemedik. Fakat eski bir Rus gemisi. Düşmanı yok edeceğiz. Düşman kayıp vermeye devam ediyor. Aferin çocuklar" dedi.

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