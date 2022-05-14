Ukrayna karşı taarruz başlattı... ''Rusya bazı bölgelerde geri çekiliyor'' iddiası

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 80. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

UKRAYNA RUSLARIN BİRLİKLERİNİ HARKİV'DEN ÇEKMEYE ODAKLANDIĞINI BİLDİRDİ

Ukrayna makamları, Rusya'nın Harkiv'de birliklerinin şehirden çekilmesini sağlamaya odaklandığını açıkladı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki saldırılarını sürdüren Rusya'nın Harkiv yönündeki asıl çabasının birliklerinin şehirden çekilmesini sağlamak olduğu belirtildi.

Açıklamada, ülkenin doğusundaki saldırılarını sürdüren Rus ordusunun Donetsk ve Tavrida yönlerinde havadan ve roket atar sistemlerle aktif olarak saldırılar düzenlediği, Slavyans yönünde Dovgenkoe, Dolina ve Gusarovka yerleşim bölgelerindeki sivil ve askeri altyapıları bombaladığı, Harkiv bölgesindeki İzyum, Kapitolovka ve Dibrov yerleşim alanlarında ise İHA'larla havadan keşif yaptığı aktarıldı.

Harkiv yönünde Rusya'nın birliklerinin Harkiv şehrinden çekilmesini sağlamaya ve işgal edilen pozisyonlar ile ulaşım yollarını kontrol etmeye odaklandığı vurgulanan açıklamada, Rus ordusunun Mariupol şehrinde Azovstal fabrikası alanındaki Ukrayna askerlerini engellemeye, karadan ve havadan yoğun saldırılar düzenlemeye devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Rus birliklerinin Zaporijya yönünde ele geçirdikleri bölgeyi kontrolünde tutmak için çok katmanlı bir savunma sistemi oluşturmaya yönelik hazırlık yaptığı belirtilerek, Yujnobujskiy yönünde ise Ukrayna birliklerinin pozisyonlarına toplarla ateş etmeye devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

- "DÜŞMAN BAZI BÖLGELERDE GERİ ÇEKİLİYOR"

Öte yandan Harkiv Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov, yaptığı açıklamada, Ukrayna birliklerinin Harkiv bölgesinin İzyum yönünde karşı taarruz başlattığını belirterek, "İzyum yönü, en sıcak nokta olmaya devam ediyor. Silahlı Kuvvetlerimiz orada karşı taarruz başlattı. Düşman bazı bölgelerde geri çekiliyor." ifadesini kullandı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

15:45 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'yle görüşmesinde ülkesinin NATO'ya üyeliğinin hata olacağını söyledi.

15:40 Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'yı Ukrayna'da yürüttüğü savaşı "tahıl savaşına" dönüştürmekle suçladı.

15:30 G7 ülkeleri, Ukrayna-Rusya savaşının yoksul ülkeleri tehdit eden küresel gıda ve enerji krizini tetiklediğine dikkati çekerek Ukrayna depolarında yaklaşık 40 milyon ton tahılın ihraç edilmesi için acil çözüm üretilmesi konusunda uyarıda bulundu.

15:24 Paris yönetimi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya-Ukrayna savaşında "Rusya'ya tavizler verilmesini istediği" yönündeki iddiasını reddetti.

15:00 Ukrayna makamları, Rusya'nın Harkiv'de birliklerinin şehirden çekilmesini sağlamaya odaklandığını açıkladı.

14:22 Ukrayna'da gönüllüler, Rusya ile devam eden savaşta insani yardım seferberliğini sürdürüyor. Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sürerken, gönüllülerin çalışmalarıyla bir araya getirilen yardımlar, evsiz kalan ve tehlikeli bölgelerden göç eden savaş mağdurlarına ulaştırılıyor. Çeşitli şehir ve ülkelerden toplanan insani yardımlar, Ukrayna'nın Avdiyivka kentinde bulunan bir insani yardım merkezine getirilip ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

13:19 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yüksek hassasiyetli füzelerle Donetsk bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 5 komuta merkezi ve 2 mühimmat deposunu vurduklarını bildirdi.

12:41 NATO üyesi ülkelerinin dışişleri bakanları, Rusya-Ukrayna Savaşı ile Finlandiya ve İsveç'in ittifaka üyeliğini görüşmek üzere gerçekleştirilecek gayri resmi toplantıya katılmak üzere bugün Almanya'nın başkenti Berlin'e gelecek.

12:39 Rus enerji tedarikçisi RAO Nordic, ödemelerle ilgili sorun yaşadıklarını belirterek bugünden itibaren Finlandiya'ya elektrik akışını askıya aldıklarını açıkladı.

12:24 Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko, NATO'nun nükleer kuvvetlerini ve askeri güçlerini Rusya sınırına yerleştirmesi durumunda Moskova'nın yeterli ihtiyati tedbirleri alarak yanıt vereceğini ifade etti.

12:22 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaşın başlamasından itibaren Rus ordusunca ele geçirilen 1015 yerleşim alanının kurtarıldığını bildirdi.

11:56 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sürdürdüğü saldırılarda 227 çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.

10:15 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaşta yaşamını yitiren Rus asker sayısının 27 bini geçtiğini bildirdi.

08:00 Japonya'nın en büyük petrol tedarikçilerinden Eneos Holdings, Rusya'dan petrol ithalatını durdurduğunu bildirdi.

07:30 Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Kyrylo Budanov, Rusya-Ukrayna savaşının kırılma noktasının ağustos ayında olmasını ve çatışmaların çoğunun yıl sonuna kadar bitmesini beklediğini açıkladı.

07:00 Ukrayna Maliye Bakanı Serhiy Marchenko, "Ukrayna ekonomisinin uzun bir savaşı sürdürmesi zor olacak" dedi.

05:00 Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırılarında nükleer silah kullanma tehdidini, "küresel güvenlik tehlikesi" olarak niteledi.

04:30 Ukrayna'daki savaş nedeniyle ülkeden tahliye edilen Ahıska Türklerinden oluşan dördüncü kafile Elazığ'a ulaştı.

02:30 Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA), Rus Haber Ajansı TASS'ın üyeliğinin askıya alındığını bildirdi.

01:00 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı savaşta ölen Rus askerlerin cesetleri, soğutucu vagonlarda bekletiliyor.

00:50 G7 Dışişleri Bakanları toplantısının 2. gününde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ve Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu, Almanya'da G7 Dışişleri Bakanları ile bir araya geldi.

00:00 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imajını kurtarmak için bazı liderlerin kendisine önerdiği gibi egemenliklerinden taviz vermeyeceklerini açıkladı.