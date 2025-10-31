ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında planlanan Budapeşte zirvesi, Rusya'nın Ukrayna konusundaki taleplerinin ardından iptal edildi.

Financial Times'da yer alan habere göre, Rusya barış anlaşması için Ukrayna'dan toprak tavizleri ve ordunun küçültülmesini istedi. Ayrıca NATO'ya katılmama garantisini de şart koştu.

RUSYA MÜZAKERELERİ Mİ BALTALIYOR?

Konuya yakın kaynaklar, iptalin iki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki gergin telefon görüşmesinin ardından geldiğini belirtti.

Rus ve ABD dışişleri bakanları arasındaki "gergin" telefon görüşmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun Trump'a "Rusya'nın müzakereler için adım atmadığı" yönünde bilgi verdi.

ABD POLİTİKASINDA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya Tomahawk füzelerinin gönderilmesi planından vazgeçen Trump, Rusya'nın zor koşullar öne sürmesinin ardından zirveyi iptal etti.

ABD'li yetkililer, Rusya'nın tavrı değişmedikçe yeni görüşmelerin anlamlı olmayacağını düşünüyor.

Özellikle Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un, eylül ayında New York'taki kısa görüşmesinde "Ukrayna'nın Nazi'lerin kontrolünde olduğu" yönündeki iddiaları yinelemesi, Washington'da sabırları taşırdı.

"İLERLEME SAĞLANACAĞINA İNANIRSA TRUMP GÖRÜŞMEYE AÇIK"

Bir ABD'li yetkili, "Lavrov artık ABD ile diyalogdan sıkılmış gibi görünüyor. Putin ne isterse istesin." dedi. Ancak aynı kaynak, Trump'ın "ilerleme sağlanabileceğine inanırsa" yeniden görüşmeye açık olduğunu ekledi.

Trump, 16 Ekim'deki Putin görüşmesini "çok verimli" olarak nitelese de, Rus liderin doğu Ukrayna'daki Kupyansk ve Oskil Nehri çevresindeki "zaferlerinden" övgüyle bahsetmesi Washington'da hoşnutsuzluk oluşturmuştu.

"BEYAZ SARAY'DA GERGİN ZİRVE: UKRAYNA'DAN BIKTIM

Öte yandan Trump'ın, Beyaz Saray'daki gergin bir toplantıda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye Rusya'ya taviz vermesi yönünde baskı yaptığı, hatta "haritaları etrafa fırlatarak Ukrayna'dan bıktığını" söylediği öğrenildi.

UKRAYNA'DA SON DURUM

Son günlerde Rus güçleri Kupyansk'a ilerlerken, Zelenski kentin "zor durumda olduğunu" ancak Ukrayna ordusunun "daha fazla kontrol sağladığını" açıkladı.

Rusya'nın Oskil Nehri'nin batı yakasında elde ettiği mevzi, Donbas bölgesine yönelik yeni saldırılar için stratejik bir sıçrama noktası oluşturuyor.

Putin, hem ağustostaki Alaska zirvesinde hem de son telefon görüşmesinde bu toprakların verilmesini barış görüşmelerinin ön koşulu olarak öne sürmüştü. Ancak Zelenski için bu, "kesinlikle kabul edilemez" bir talep.