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Dünya

Ukrayna, Kuzey Kore birlikleriyle cephede ilk kez karşı karşıya geldi

Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, Ukrayna ve Kuzey Kore birliklerinin cephede ilk kez karşı karşıya geldiğini doğruladı. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrey Kovalenko, “Kuzey Kore askeri birlikleri Kursk'ta ilk kez ateş altına alındı.' dedi.

IHA5 Kasım 2024 Salı 07:37 - Güncelleme:
Ukrayna, Kuzey Kore birlikleriyle cephede ilk kez karşı karşıya geldi
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Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya asker gönderdiğine yönelik haberler gündemdeki tazeliğini korurken, Ukrayna hükümetinden konuyla ilgili kritik bir açıklama geldi.

Resmi Güney Kore basınına konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, Ukrayna ve Kuzey Kore birliklerinin cephede ilk kez karşı karşıya geldiğini doğruladı.

Ukrayna ve Kuzey Kore askerlerinin "küçük çaplı bir çatışmaya girdiğini" söyleyen Umerov, "çatışmanın tüm güçlerin seferber edildiği sistematik olarak organize edilmiş bir çatışma düzeyinde olmadığını" ifade etti. Yaşanan çatışmanın zamanı ve yeri hakkında detay vermeyen Umerov, olayın "Kuzey Kore'nin savaşa katılımının başlangıcı olarak kabul edilip edilemeyeceği" şeklindeki soruya ise "evet" yanıtını verdi.

KOVALENKO: KUZEY KORE BİRLİKLERİ KURSK'TA ATEŞ ALTINA ALINDI

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrey Kovalenko da sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı Rusya'nın yanında savaşa girdiğini doğrulayarak, "Kuzey Kore askeri birlikleri Kursk'ta ilk kez ateş altına alındı" ifadelerini kullandı.

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