Ukrayna: Mariupol'deki Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan Camisi bombalandı

IHA 12 Mart 2022 Cumartesi 14:32 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 14:32

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Zaman zaman sivil yerleşim yerlerinin de hedef alındığı saldırılarda, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Mariupol'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan Camisi'nin bombalandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakanlık, "Mariupol'de Kanuni Sultan Süleyman ve eşi Roksolana'nın (Hürrem Sultan) Camisi Rus işgalciler tarafından bombalandı. Aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 80'den fazla yetişkin ve çocuk camide saklanıyordu" ifadelerine yer verildi.

Can kaybı veya yaralananlar hakkında bir açıklama yapılmadı.