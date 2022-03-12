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Dünya

Ukrayna: Mariupol'deki Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan Camisi bombalandı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Mariupol'deki Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan Camisi'nin bombalandığını açıklarken, camide Türk vatandaşlarının da aralarında yer aldığı 80'dez fazla kişinin bulunduğunu belirtti. Can kaybı veya yaralananlar hakkında bir açıklama yapılmadı.

IHA12 Mart 2022 Cumartesi 14:32 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 14:32
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Zaman zaman sivil yerleşim yerlerinin de hedef alındığı saldırılarda, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Mariupol'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan Camisi'nin bombalandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakanlık, "Mariupol'de Kanuni Sultan Süleyman ve eşi Roksolana'nın (Hürrem Sultan) Camisi Rus işgalciler tarafından bombalandı. Aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 80'den fazla yetişkin ve çocuk camide saklanıyordu" ifadelerine yer verildi.

Can kaybı veya yaralananlar hakkında bir açıklama yapılmadı.

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