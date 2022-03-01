Ukrayna Meclis Başkanı Stefançuk: Ukrayna halkının yüzde 67'si AB üyesi olmak istiyor

AA 1 Mart 2022 Salı 22:52 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 23:01

Stefançuk, dün AB'ye üyelik başvurusu yaptıklarını ve bugün Avrupa ülkelerinin yetkilileri ile görüştüklerini ifade etti.

Ukraynalıların, Avrupa değerleri için savaştıklarını anlattıklarını kaydeden Stefançuk, "Bu herkes için çok önemli. Avrupa'da AB üyeliği hakkı için bu kadar kan döken başka bir ülke var mı? Bence bu AB için çok önemli bir nokta." dedi.

Ülkedeki duruma işaret eden Stefançuk, "Bir hafta önce kimse böyle bir şey olacağını düşünemezdi, ama şimdi gerçek bu. Bin yıllık bir tarihe sahip olan harika şehir Kiev, şimdi gördüğümüz bu manzaraya sahip. 21'inci yüzyılda bunun normal olmadığını anlamamız gerekiyor." diye konuştu.

AB'ye kendilerini üye olarak kabul etme çağrısı yapan Stefançuk, "Özel bir üyelik prosedürü hakkında konuşuyoruz, Avrupa Parlamentosuna (AP) da dediğim gibi Ukrayna halkının yüzde 67'si AB üyesi olmak istediklerini söyledi. Bu yetkiyi aldık. Ama artık karar AB'nin. Ama hazır olduğumuzu ve gelecek için hayatımızı ortaya koyacağımızı söylüyoruz." ifadesini kullandı.

Bazı insanların Kiev'den tahliye edildiğini ve şimdi Ukrayna'nın batısına veya başka ülkelere gittiklerini anlatan Stefançuk, "Ancak burada yaşayan insanların çoğu kalmaya devam ediyor. 'Burası bizim toprağımız ve burada kalmaya devam edeceğiz' dediler. Çünkü başka bir evimiz yok, Kiev bizim evimiz." diye konuştu.

Stefançuk, Rusya'nın, ülkenin en büyük ikinci kenti olan Harkiv'de bir hükümet binasını hedef aldığına işaret ederek, "Harkiv Meydan'ının ortasına yapılan korkunç bir saldırı. Herkes için çok tehlikeli, çünkü çok fazla insan öldü, çok fazla insan yaralandı." ifadesini kullandı.

Harkiv'in bir üniversite şehri olduğunu kaydeden Stefançuk, "Harkiv'de yaşayan insanlar, çoğunlukla Rusça konuşuyor, ama Ukraynalılar. Harkiv'de ne yaptığınızı anlayamıyorum? Neden Harkiv'i bombalıyorsunuz? Aynı şeyi Kiev için de söyleyebilirim. Orası sizin şehriniz değil, bizim şehrimiz." dedi.

Stefançuk, "Ukrayna'nın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve Ukrayna'nın egemenliği kırmızı çizgimiz ve bunu asla geçmeyiz. Bu sadece kırmızı bir çizgi değil aynı zamanda ülkemiz için kutsal bir çizgi de." diye konuştu.