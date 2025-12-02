İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Aralık 2025 Salı / 12 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4319
  • EURO
    49,3097
  • ALTIN
    5714.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna meselesi masada! Putin'den ABD'den gelen üst düzey heyetle görüştü
Dünya

Ukrayna meselesi masada! Putin'den ABD'den gelen üst düzey heyetle görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile Ukrayna meselesini görüşmek üzere bir araya geldi.

AA2 Aralık 2025 Salı 20:33 - Güncelleme:
Ukrayna meselesi masada! Putin'den ABD'den gelen üst düzey heyetle görüştü
ABONE OL

Kremlin'den servis edilen videoda, Putin'in, Kremlin Sarayı'nda Witkoff ile birlikte Kushner'i kabul etmesi yer aldı.

Görüşmede, Rus tarafından Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev hazır bulundu.

Putin'in, görüşmenin başında Witkoff ile Moskova hakkında sohbet ettiği görüldü.

Görüşme, basına kapalı olarak devam etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Witkoff'un ziyaretine ilişkin, "(ABD tarafı), Ukrayna tarafıyla birkaç hafta boyunca çok yoğun bir çalışma yürüttüler ve tabiri caizse Trump'ın çözüm planının bir versiyonunu hazırladılar. Bunun, barış yolunda, barışçıl bir çözüm yolunda çok önemli bir adım olacağından hiç şüphemiz yok." ifadesini kullanmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Genç kadın kriz geçirdi, kokoreç arabasına saldırdı: Polis müdahale etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.