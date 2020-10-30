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Dünya

Ukrayna Müslümanları Müftüsü İsmailov: Bu yaklaşım Fransız zihniyetinin bir parçası

Ukrayna Müslümanları Dini İdaresi Müftüsü Said İsmailov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı ifadeleri ve Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri desteklemesine tepki gösterdi. Fransa'nın katı laik bir ülke olduğunu ve Fransız devriminden beri dini hor gören bir yaklaşımı olduğunu belirten İsmailov, bu yaklaşımın Fransızların zihniyetinin bir parçası olduğunu söyledi.

AA30 Ekim 2020 Cuma 11:23 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 11:30
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İsmailov, Macron'un İslam karşıtı açıklamalarını AA muhabirine değerlendirdi.

Fransa'nın katı laik bir ülke olduğunu ve Fransız devriminden beri dini hor gören bir yaklaşımı olduğunu belirten İsmailov, bu yaklaşımın Fransızların zihniyetinin bir parçası olduğunu kaydetti.

Seküler eğilimin Fransa'da kuvvetli olduğuna işaret eden İsmailov, "Onlar dalga geçmek, karikatür çizmek ve saygısızlık yapmanın ifade özgürlüğü olduğunu düşünüyorlar. İfade özgürlüğü tüm dünyada tek olmalı. İnananların dini duygularına hakaret etmek, aşağılamak ve önüne gelen her şeyi söyleyebilmek ifade özgürlüğü değildir." diye konuştu.

- "TÜM PEYGAMBERLERİN KARİKATÜRLERİNİN ÇİZİLMESİNE KARŞIYIZ"

Macron'un İslam karşıtı açıklamalarının tüm dünyada Müslümanları kızdırdığını ve tepki çektiğini dile getiren İsmailov, "Biz sadece Hz. Muhammed'in değil, tüm peygamberlerin karikatürlerinin çizilmesine karşıyız. Macron'un açıklamalarını ve karikatürleri ayrıca aynı şekilde yaşanan cinayeti ve radikalizmi kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İsmailov, küresel, modern dünyada bilginin her an ulaşılabilir hale geldiğine dikkati çekerek, "Fransa ve herkes anlamalı ki Hristiyanlar, Müslümanlar ya da kim olursa olsun bir grubun dini hassasiyetlerini aşağılamak dünyada hemen duyuluyor. Bu sebeple küresel dünya daha sorumlu davranmamızı ve açıklama yaparken dini hassasiyetlere saygı duymayı gerektiriyor." dedi.

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