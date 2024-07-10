İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Temmuz 2024 Çarşamba / 4 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8884
  • EURO
    35,6293
  • ALTIN
    2521.82
  • BIST100
    10759.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna ne zaman NATO üyesi olacak? Stoltenberg'ten açıklama
Dünya

Ukrayna ne zaman NATO üyesi olacak? Stoltenberg'ten açıklama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Ukrayna'nın ne zaman NATO üyesi olacağını söylemek için henüz çok erken.' dedi.

AA10 Temmuz 2024 Çarşamba 16:44 - Güncelleme:
Ukrayna ne zaman NATO üyesi olacak? Stoltenberg'ten açıklama
ABONE OL

Stoltenberg, NATO Zirvesi kapsamında basına açıklamalarda bulundu.

NATO üyelerinin Ukrayna'ya ilişkin kapsamlı bir paket üzerinde anlaşmalarını beklediğine işaret eden Stoltenberg, bu çerçevede NATO'nun Ukrayna'ya, güvenlik yardımı ve eğitim, destek için uzun vadeli taahhüt, yeni askeri destek, ikili güvenlik anlaşmaları ve Polonya'da yeni bir üsle birlikte hareket etme kabiliyeti sağlayacağını bildirdi.

Stoltenberg, NATO'ya yeni bir üyenin davet edilmesi için oy birliği gerektiğini anımsatarak, "Tüm müttefikler Ukrayna'nın üye olacağı konusunda hemfikir. Ancak Ukrayna'nın ne zaman NATO üyesi olacağını söylemek için henüz çok erken. Ukrayna, NATO üyeliğine giderek daha fazla yaklaşıyor." diye konuştu.

- "HERHANGİ NATO MÜTTEFİKİNE KARŞI DOĞRUDAN TEHDİT OLDUĞUNU GÖRMÜYORUZ"

Rusya'nın tamamen Ukrayna'ya odaklandığını ve güçlerini buraya çektiğini kaydeden Stoltenberg, "Herhangi NATO müttefikine karşı doğrudan tehdit olduğunu görmüyoruz." dedi.

Stoltenberg, yine de tedbirli olmak gerektiğini belirterek, Rusya'nın hareketlerini yakından takip ettiklerini ve modern savunma kabiliyetlerine yatırım yapmayı sürdürdüklerini söyledi.

Rusya güvenlik güçleri tarafından NATO müttefiklerine artan bir şekilde "sabotaj" düzenlendiğini belirten Stoltenberg, bunların arasında siber saldırılar ve kundaklama girişimleri gibi olaylar bulunduğunu dile getirdi.

Stoltenberg, NATO'nun bu çerçevede bilinci ve istihbarat paylaşımını artırma çalışmaları yürüttüğünü ifade etti.

- "ABD SEÇİMLERİ, NATO'YA DESTEĞİ ETKİLEMEYECEK"

ABD'de kasımda düzenlenecek başkanlık seçimlerinin NATO'ya desteği etkileyip etkilemeyeceği konusunda bir soruya Stoltenberg, "ABD seçimleri, NATO'ya olan desteği etkilemeyecek." cevabını verdi.

Stoltenberg, güçlü bir NATO'nun Avrupa kadar ABD'nin de çıkarına olduğunu kaydederek, "Aynı zamanda ABD'nin NATO'da 30'dan fazla dostu ve müttefiki var. Rusya ve Çin'in böyle dostları yok. NATO, ABD'yi güçlü kılıyor." dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'ya yönelik eleştirileri hakkında ise Stoltenberg, Trump'ın birebir NATO'yu değil, yeterince savunmaya yatırım yapılmamasını eleştirdiğini ve bunun değiştiğini söyledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.