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Dünya

Ukrayna: Ordu, doğu cephesinin Svatove yönünde 400 metre ilerledi

Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy, doğu cephesinin Svatove yönündeki Ukrayna birliklerinin karşı saldırıya geçtiğini ve 400 metre ilerlediğini bildirdi.

AA4 Haziran 2023 Pazar 20:16 - Güncelleme:
Ukrayna: Ordu, doğu cephesinin Svatove yönünde 400 metre ilerledi
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Komutanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Komutan Sırskiy, doğu cephesinin en gergin bölgelerinde savunmayı elinde tutan birlikleri ziyaret etti.

Sırskiy, burada yaptığı açıklamada, birlik komutanlarıyla görüşmede cephe hattının belirli bölgelerinde mümkün olan en kısa sürede başarıya ulaşmak için yeni yaklaşımlar ve vizyonlar geliştirdiklerini ve bunları uyguladıklarını belirtti.

Doğu cephesinde durumun daha karmaşık hale geldiğine işaret eden Sırskiy, ancak cephe hattının bazı bölgelerinde Ukrayna savunma kuvvetlerinin ilerlemesinin söz konusu olduğunu aktardı.

Sırskiy, "Svatove yönündeki Rusların saldırısını püskürtmekle kalmayıp, aynı zamanda başarılı bir şekilde karşı saldırıya geçen ve 400 metre ilerleyen 92. Ayrı Mekanize Tugay Birliğinin çalışmalarına dikkati çekmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Sırskiy ayrıca, 80. Ayrı Hava Saldırı Tugayı'nın İvanivskiy orman bölgesinde geniş bir alanı taktiksel eylemlerle adım adım kurtardığını aktardı.

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