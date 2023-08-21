Ukrayna ordusu tankları ile birlikte Harkiv'de çatışmalara devam ediyor

Rusya ile Ukrayna arasında savaş devam ederken Donetsk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Son haftalarda çatışmaların yoğunlaştığı Harkiv bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 3. Tank Demir Tugayı faaliyetlerini sürdürüyor.

Ön cephede savaşan piyade birliklerine destek veren tugaydaki tankçılar, Rus mevzilerine atış yapıyor.

2017'de kurulan tugaya bağlı birlikler, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerindeki çatışmalarda "T72" tankları ile yer alıyor.

Harkiv bölgesindeki askeri hareketliliği takip eden Anadolu Ajansı (AA) ekibi, tankları görüntüleyerek tankçılardan görev ve hedefleriyle ilgili bilgi aldı.

- "EN ÖNEMLİ HEDEFİMİZ, TOPRAKLARIMIZI KORUMAKTIR"



Soyadını vermek istemeyen 3. Tank Demir Tugayı'na bağlı tank takımının komutanı Rostislav, AA muhabirine, tank birliklerinin gizli pozisyonlarında beklemede olduğunu söyledi.



Şu anda nöbette olduklarını belirten Rostislav, "En önemli hedefimiz, topraklarımızı korumaktır. Gerektiğinde saldırganı topraklarımızda caydırıyoruz. Çok sık atış yapmıyoruz. Bulunduğumuz yerde düşman pek saldırı düzenleyemiyor. Burada hazırda bekliyoruz." dedi.

Ön cephedeki piyade birliklerine gerektiğinde destek vererek Rus mevzilerine atış yaptıklarını anlatan Rostislav, "Bölgede hava keşif grupları, bizlere Rus mevzilerinin koordinatlarını veriyor. Bize gerekli bilgiler iletiliyor ve buna göre hedeflerimiz belirleniyor. 12 kilometreye kadar da atış yapabiliyor ve düşmanın mevzilerini vurabiliyoruz." diye konuştu.

Martta seferberlik kapsamında orduya çağrıldığını belirten Rostislav, çocuk sahibi olduğunu ve ailesi için savaştığını vurguladı.

Rostislav, "Çocuklarımızın, bizim yaşadığımız kaderi paylaşmasını istemiyorum. Ruslara da hiçbir zaman güvenmemelerini tavsiye ediyorum. Onlar, artık düşmanımız. Onlar, topraklarımızda yeterince kötü şeyler yaptı ve bize acı çektirdi." ifadelerini kullandı.

- "ÇOCUKLARIMIZIN BARIŞ VE HUZUR İÇİNDE YAŞAMALARINI İSTİYORUM"



Tank sürücüsü ve tamircisi Volodimir de tankın bakımını yaptığını ve gerektiğinde tamir ettiğini söyleyerek, "Tank bakımının iyi yapılması önemli. Buna önem vermezsen sonun hızlı olur." dedi.

Ukrayna ordusuna geçen yıl gönüllü katıldığını belirten Volodimir, savaş öncesi şirket sahibi olduğunu ve inşaat alanında çalıştığını anlattı.

Volodimir, şöyle devam etti:

"Her şeyden önce ülkemin toprak bütünlüğünün sağlanması ve önceden belirlenen sınırlara sahip olunması önemlidir. Başka toprağa ihtiyacımız yok, kendi toprağımızı geri almak istiyoruz. Kardeşim de şu anda Bahmut yönünde savaşıyor. Ruslar, 'Biz kardeşiz.' diyor ama ben kardeşimin evine saldırmıyorum. Onlar neden buraya geldiğini bilmiyor. Onların birçoğu savaşmak bile istemiyor. Bizim ise savaşmak için motivasyonumuz var. Çocuklarımızın barış ve huzur içinde yaşamalarını istiyorum, onların üzerinde savaş uçaklarının uçmasını istemiyorum."

Seferberlik kapsamında orduya katılan tank ekibinin lideri Yuriy de çatışmalarda Rus ordusuna ait bir tankın ele geçirildiğini dile getirerek, "Bu tank, bir yıl önce ele geçirildi ve birliğimize üretim fabrikasında tamir edildikten sonra verildi. Bu tankı daha önce Ruslar kullanıyordu, şimdi ise bu tankı onlara karşı kullanıyoruz." dedi.