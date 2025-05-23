Ukrayna'da üst düzey generalleri ve yönetimi sert bir dille eleştiren tabur komutanı, verilen emirlerin gereksiz kayıplara yol açtığını dile getirerek istifa etti.

İstifa ettiğini sosyal medya hesabından duyuran Ukraynalı komutan, üst düzey generalleri suçlayarak "Yapabildikleri tek şey kınama, soruşturma ve disiplin cezaları." dedi.

Shyrshyn, "beceriksiz" generallerden korkmanın başarısızlıktan başka bir şeye yol açmayacağının da altını çizdi.

Yetkili komutanların bu yaklaşımının ise askerlerin savaş yeteneklerinin tükenmesine rağmen, bu durumu görmezden gelip birlikleri tekrar cepheye göndermeleri ve ağır kayıplara yol açtıkları tartışma konusu oldu.

Öte yandan basında çıkan haberlerde, söz konusu tugayın henüz yeni ve nispeten tecrübesiz olduğu, bu sebeple savaşın gerçekleriyle başa çıkmada yetersiz kaldığına değinildi. Ayrıca tugayın personelinin yüzde 30'unu kaybettiği ve topçu mühimmatının da günlük 15 mermi ile sınırlandırıldığı da iddialar arasında.

Bu durumun, tugayın "kendi kendini tüketmesine" neden olduğu bildirilirken, aylarca süren operasyonların ardından askerlerin dinlenmeye ve yeniden teçhizatlanmaya bile fırsat verilmeden tekrar savunma görevine gönderilmesi de tepi çekti.