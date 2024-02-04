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Dünya

Ukrayna ordusundan Rus fırınına saldırı! 15 kişi can verdi

Rusya, Ukrayna ordusunun Lısıçansk'ta bir fırına yönelik düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 20'ye yükseldiğini duyurdu.

AA4 Şubat 2024 Pazar 00:49 - Güncelleme:
Ukrayna ordusundan Rus fırınına saldırı! 15 kişi can verdi
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Luhansk bölgesindeki Lısıçansk kentinde bir fırına, Ukrayna ordusunca düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısının 20'ye çıktığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu saldırıda hayatını kaybeden sayısının 20'ye yükseldiği, yaralı sayısının 10 kişi olduğu kaydedildi. Enkaz altındaki insanları kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, dün Lısıçansk kentindeki bir fırına Ukrayna ordusunca saldırı düzenlendiğini ve 15 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da saldırı sırasında fırında onlarca sivilin bulunduğunu belirterek söz konusu eylemin "terör saldırısı" olduğunu açıklamıştı.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararnameyle yasa dışı ilhak edilmişti.

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