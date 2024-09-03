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Dünya

Ukrayna, Putin'i tutuklamayan Moğolistan'a sert çıktı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Moğolistan'da resmi törenle karşılandı. Ukrayna, Putin'i tutuklamayan Moğolistan yönetimine tepki göstererek 'Moğolistan'ın, Putin'i UCM kararına rağmen tutuklamaması, uluslararası ceza hukuku sistemine ağır bir darbedir' dedi.

AA3 Eylül 2024 Salı 10:00 - Güncelleme:
Ukrayna, Putin'i tutuklamayan Moğolistan'a sert çıktı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, temaslarda bulunmak üzere gittiği Moğolistan'da resmi törenle karşılandı.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin, Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'daki temaslarına başladı.

Putin, burada Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh tarafından resmi törenle karşılanırken, törenin ardından iki lider Moğolların geleneksel çadırı otağ içerisinde karşılıklı görüşmeye geçti.

Burada konuşan Putin, Rusya ve Moğolistan ilişkilerinin tüm yönlerde gelişmeye devam ettiğine dikkati çekerek, "Oldukça aktif bir şekilde işbirliği yaptığımız ekonomi ve siyasi alanların yanı sıra insani alanlarda, özellikle eğitim alanında da etkili çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Khurelsukh da Putin'e ziyareti için teşekkür ederek, Moğolistan halkının Rusya ile ilişkileri önemsediğini söyledi.

- UKRAYNA'DAN, MOĞOLİSTAN'A TEPKİ

Öte yandan, Moğolistan'ın Putin hakkında yakalama kararı çıkartan Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) üyeliği gündeme gelmişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Georgiy Tihiy, yaptığı yazılı açıklamada, Putin'i tutuklamayan Moğolistan yönetimine tepki göstererek "Moğolistan'ın, Putin'i UCM kararına rağmen tutuklamaması, uluslararası ceza hukuku sistemine ağır bir darbedir." ifadesini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, UCM kararı veya Moğolistan'ın üyeliğinin Rusya'nın gündemindeki bir sorun olmadığını söylemişti.

UCM, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını ve bu kararın ömür boyu geçerli olduğunu Mart 2023'te duyurmuştu.

Moğolistan da Roma Statüsü'nü imzalayan ve UCM'ye üye olan 124 ülke arasında yer alıyor.

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