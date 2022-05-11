Ukrayna: Rus birlikleri kademeli olarak Harkiv'den geri itiliyor

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 77. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

ZELENSKİ: RUS BİRLİKLERİ KADEMELİ OLARAK HARKİV'DEN GERİ İTİLİYOR

Günlük ulusa sesleniş konuşmasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus birliklerinin kademeli olarak Harkiv'den geri itildiğini duyurdu. Zelenski, "Devletimizin Silahlı Kuvvetleri, Harkiv bölgesinden iyi haberler verdi. İşgalciler kademeli olarak Harkiv'den geri itiliyor" dedi.

Zelenski, Rus birlikleri geri itmek için 'insanüstü bir şekilde çabalayan' Ukrayna birliklerine minnettar olduğunu belirterek, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, topraklarımızı ve halkımızı kurtarmak için her şeyi yapıyor. Herson, Melitopol, Berdyansk, Mariupol ve diğer tüm şehirlerimizi kurtarmak için" ifadelerini kullandı.

ENERJİ YAPTIRIMLARI İÇİN YOL HARİTASI ÖNERİLDİ

Michael McFaul ve Andriy Yermak başkanlığındaki özel bir uluslararası uzman grubunun, enerji yaptırımları için bir yol haritası önerdiğini bildiren Zelenski önerilen yol haritasıyla ilgili olarak, "Bu, Rusya'nın bu savaşı finanse etmesini gerçekten zorlaştırmak için ne yapılması gerektiğini açıklayan ayrıntılı bir belgedir, ancak aynı zamanda Rus enerji kaynaklarındaki kısıtlamalar nedeniyle küresel ekonominin de zarar görmemesi için. Bu, rasyonel olarak hazırlanmış bir belgedir ve uygulanmasına yönelik çalışmalar şimdiden başlamıştır" dedi.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

12:54 Rus gazını Avrupa'ya ileten Ukrayna'nın gaz iletim operatörü GTSOU, dün açıklama yaparak işgal altında olan Sokhranivka bağlantı tesisinde ve Luhansk'taki Novopskov istasyonundaki mücbir sebeplerden dolayı gaz iletiminin imkansız hale geldiğini duyurdu. Şirket, bugün gaz geçişinin durdurulduğunu belirtti.

12:20 Günlük ulusa sesleniş konuşmasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus birliklerinin kademeli olarak Harkiv'den geri itildiğini duyurdu. Zelenski, "Devletimizin Silahlı Kuvvetleri, Harkiv bölgesinden iyi haberler verdi. İşgalciler kademeli olarak Harkiv'den geri itiliyor" dedi.

11:50 Rus enerji şirketi Gazprom'un Temsilcisi Sergey Kupriyanov, bugün Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilecek doğal gaz miktarının düne kıyasla yüzde 25 azaldığını bildirdi.

10:25 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 26 bin 350 asker, 199 uçak, 160 helikopter ve 1187 tankını kaybettiğini bildirdi.

10:15 Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ilgili tarafların Rusya ve Ukrayna'nın müzakere yoluyla barışa yeniden dönmesini desteklemesi gerektiğini belirtti.

10:00 Rusya ile Ukrayna arasında 2 aydan fazladır devam eden savaşın izleri, başkent Kiev'deki Ukrayna Tarihi 2. Dünya Savaşı Müzesi'nde sergileniyor. Burada açılan "Ukrayna-Çarmıha Gerilme" adlı sergiyi, her gün çok sayıda kişi ziyaret ediyor.

06:00 ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Joe Biden'ın Ukrayna için talep ettiği 33 milyar dolarlık yardım paketinin miktarını 40 milyar dolara çıkararak onayladı.

05:00 Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinde, ülkesinin Rusya Federasyonu ile olan dostluk bağlarına sadık kaldığını belirtti.

04:30 ABD Başkanı Joe Biden ile İtalya Başbakanı Mario Draghi Beyaz Saray'da bir araya geldi. Liderler, ABD-İtalya ilişkilerini, Ukrayna-Rusya Savaşı'nı, enerji ve gıda güvenliği konuları ele aldı.

03:00 Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğine ilişkin yaptığı "Avrupa siyasi topluluğu" önerisini eleştirdi. Nauseda, Fransa'nın söz konusu önerisinin Ukrayna saflarında hayal kırıklıklarına yol açabileceğine işaret ederek "Bu kesinlikle iyi değil ve bence böyle öneriler yapmadan önce biri Ukrayna'ya böyle öneriler hakkındaki fikrini ve bunların beklentilerini karşılayıp karşılamadığını sormalı." diye konuştu.

02:45 Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Ukrayna'nın ilk Devlet Başkanı olan Leonid Kravçuk'un 88 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

01:00 Almanya Başbakanı Annalena Baerbock, Almanya'nın Kiev Büyükelçiliğini sınırlı kapasite ile yeniden açacağını duyurdu.

00:00 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Karadeniz'de bulunan Yılan Adası'nda üç gündür süren çatışmalar sırasında Ukrayna ordusunun toplam 4 uçak, 10 helikopter, 30 insansız hava aracı (İHA), 3 zırhlı savaş gemisi ve 50'den fazla askerini kaybettiğini ileri sürdü.