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Dünya

Ukrayna, Rus çıkarma gemisini vurdu

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Kırım açıklarında Rusya Donanması'na ait ‘Sezar Kunikov' adlı çıkarma gemisinin batırıldığını duyurdu.

AA14 Şubat 2024 Çarşamba 11:50 - Güncelleme:
Ukrayna, Rus çıkarma gemisini vurdu
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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya Karadeniz Filosu'na ait büyük çıkarma gemisi "Sezar Kunikov"u imha ettiklerini duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü birimleri arasında yapılan işbirliğiyle Rusya Karadeniz Filosu'na ait büyük çıkarma gemisi "Sezar Kunikov"un imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, geminin imha edildiği sırada Kırım'da yer alan Alupka yerleşimi yakınlarında Ukrayna kara sularında bulunduğu kaydedildi.

  • Kırım açıkları
  • Rusya Donanması
  • gemi batırma

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