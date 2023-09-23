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Dünya

Ukrayna, Rus karargâhını vurarak bir general dahil 9 kişiyi öldürdüğünü açıkladı

Ukrayna'nın Sivastopol'daki Rusya Donanması Karadeniz Filosu'nun karargahına dün gerçekleştirdiği füze saldırısı sonucu aralarında Rus generallerin de bulunduğu en az 9 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı belirtildi. Karargahın vurulduğu anın görüntüsü ortaya çıktı.

IHA23 Eylül 2023 Cumartesi 16:11 - Güncelleme:
Ukrayna, Rus karargâhını vurarak bir general dahil 9 kişiyi öldürdüğünü açıkladı
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Ukrayna'nın dün Kırım Yarımadası'ndaki Sivastopol şehrinde bulunan Rusya Donanması Karadeniz Filosunun karargahına gerçekleştirdiği füzeli saldırı gündemdeki yerini koruyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanı Korgeneral Kyrylo Budanov yaptığı açıklamada, füzeli saldırıda aralarında Rus generallerin de bulunduğu en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin de yaralandığını belirtti. Budanov, "Yaralılar arasında General Romanchuk da var" diye konuştu. Ukraynalı bir askeri kaynak ise BBC'ye saldırının İngiltere ve Fransa tarafından Ukrayna'ya tedarik edilen Storm Shadow füzeleriyle gerçekleştirildiğini söyledi.

Ayrıca saldırı sırasında karargâhta Rus donanmasının üst düzey isimlerinin toplantıda olduğu iddia edildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Ukrayna ordusunun karargâhı füzeyle vurduğu anın görüntüsü de ortaya çıktı. Binadan yoğun duman yükseldiği görüldü.

Öte yandan Rusya, 2014'te Kırım'ı Ukrayna'dan işgal etmişti.

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