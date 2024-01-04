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Dünya

Ukrayna: Rus komuta merkezini vurduk

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Stratejik Haberleşme Merkezi (StratCom), Ukrayna ordusunun Kırım yarımadasındaki Sivastopol kenti yakınlarında Rusya'ya ait bir komuta merkezini vurduğunu iddia etti.

AA4 Ocak 2024 Perşembe 21:13 - Güncelleme:
Ukrayna: Rus komuta merkezini vurduk
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StratCom'dan yapılan açıklamada, Ukrayna birliklerinin bugün Sivastopol'daki Rus komuta merkezini hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bugün saat 15.00 sularında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Sivastopol yakınlarındaki Rus işgal birliklerinin komuta merkezini vurdu." ifadesi kullanıldı.

- Ukrayna: Rusya, Tavriya yönünde çatışma sayısını iki katına çıkardı

Öte yandan Ukrayna ordusunun Tavriya Operasyonel ve Stratejik Birliği Komutanı Aleksandr Tarnavskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Tavriya yönünde çatışma sayısını iki katına çıkardığını, söz konusu bölgede 47 çatışma meydana geldiğini belirtti.

Tavriya Operasyonel Bölgesi'nde son bir günde Rusya'nın 25 hava ve bir füze saldırısı gerçekleştirdiğine dikkati çeken Tarnavskiy, Rus birliklerinin 875 topçu saldırısı düzenlediğini kaydetti.

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