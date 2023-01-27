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Dünya

Ukrayna: Rus saldırılarında 11 kişi öldü, 11'i kişi yaralandı

Rus ordusunun Ukrayna'ya düzenlediği füze ve İHA saldırılarında 11 kişinin öldüğü belirtildi.

AA27 Ocak 2023 Cuma 00:20 - Güncelleme:
Ukrayna: Rus saldırılarında 11 kişi öldü, 11'i kişi yaralandı
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Ukrayna Devlet Acil Servisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rus güçlerinin 26 Ocak'ta Ukrayna'ya savaş uçaklarından fırlatılan füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediği kaydedildi.

Açıklamada, saldırılar sonucu 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin yaralandığı bildirildi. 35 binanın hasar gördüğü ifade edilen açıklamada en fazla Kiev bölgesinde altyapının hasar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

- RUSYA 55 FÜZE FIRLATTI, 47'Sİ İMHA EDİLDİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Rusya'nın 26 Ocak'ta ülkesine 55 füze fırlattığını, bunlardan 20'sinin başkent Kiev bölgesinde olmak üzere 47'sinin imha edildiğini bildirdi.

Ayrıca Rus ordusuna ait 24 İHA'nın Ukrayna Hava Savunma kuvvetlerince imha edildiği belirtildi.

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