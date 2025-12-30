Ukrayna: Rusya inandırıcı bir kanıt sunamadı

Sybiha, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunulmasına ilişkin yapılan açıklamaları değerlendirdi.

Ukrayna'nın Putin'in konutuna saldırı düzenlemediğini vurgulayan Sybiha, saldırıya ilişkin bir kanıt bulunmadığını ifade ederek "Yaklaşık bir gün geçti ve Rusya, Ukrayna'nın Putin'in konutuna yönelik saldırı yaptığı suçlamasıyla ilgili hala inandırıcı bir kanıt sunamadı." dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hindistan ve Pakistan'ın, Putin'in konutuna saldırı düzenlediği iddiasına ilişkin açıklamalar yapmasının "endişe verici" olduğunu ve Ukrayna tarafını "hayal kırıklığına uğrattığını" aktaran Sybiha, "Gerçek bir Rus füzesinin 7 Eylül 2025'te Ukrayna hükümet binasına isabet ettiği olayda bu üç devletin de herhangi bir resmi açıklama yapmamış olması göz önüne alındığında, bu durum daha da şaşırtıcıdır." ifadesini kullandı.

Rusya'nın açıklamalarına güvenmemek gerektiğini savunan Sybiha, "Örneğin, Rusya 2022 başında Ukrayna'ya saldırmayacağını açıklamıştı." diye konuştu.

Sybiha, "Tüm devletleri sorumlu davranmaya ve doğrulanmamış iddialara yanıt vermekten kaçınmaya çağırıyoruz. Bu, son zamanlarda ilerleme kaydeden yapıcı barış sürecini baltalar." dedi.

- RUSYA: UKRAYNA, İHA'LARLA PUTİN'İN KONUTUNA SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna İHA'larla saldırı girişiminde bulunduğunu" belirterek, Rusya'nın müzakerelerdeki konumunu gözden geçireceğini bildirmişti.

Lavrov, Ukrayna'nın "devlet terörüne" başvurduğunu söyleyerek "Kiev rejimi, 28 Aralık'ı 29 Aralık'a bağlayan gecede 91 İHA'yla Rusya Devlet Başkanı'nın Novgorod bölgesindeki resmi konutuna saldırı girişiminde bulundu. Saldırı neticesinde ölen, yaralanan veya herhangi bir hasar olmadı." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya'nın, saldırı nedeniyle Ukrayna konusundaki müzakerelerden çekilmeyeceğini belirten Lavrov, "Rusya'nın müzakere yaklaşımı, Kiev rejiminin devlet terörizmi politikasına kesin geçişi dikkate alınarak yeniden gözden geçirilecektir." açıklamasında bulunmuştu.

Lavrov, Rusya'nın söz konusu saldırıya karşılık vereceğini de kaydetmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Putin'in konutuna bir saldırı düzenlemediklerini ifade etmişti.