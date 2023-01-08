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Dünya

Ukrayna: Rusya Kramatorsk'a 7 füze attı, can kaybı yok

Ukrayna'nın Donetsk bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Pavlo Kirilenko, Rus ordusunun Kramatorsk şehrine 7 füze attığını, saldırıda can kaybının olmadığını belirtti.

AA8 Ocak 2023 Pazar 17:07 - Güncelleme:
Ukrayna: Rusya Kramatorsk'a 7 füze attı, can kaybı yok
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Kirilenko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'da Rusya'ya karşı devam eden savaş kapsamında Donetsk cephesindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Rus güçlerinin Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk ve Konstantinovka şehirlerine füze saldırıları düzenlediğini aktaran Kirilenko, şu ifadeleri kullandı:

"Düşman gece yarısından sonra, Kramatorsk'a 7 ve Konstantinovka'ya 2 roket saldırısı düzenledi. Kramatorsk'ta bir eğitim kurumu, bir sanayi tesisi ve bir garaj, Konstantinovka'da da bir sanayi bölgesi hasar gördü. Neyse ki can kaybı olmadı."

Kirilenko, Rus kuvvetlerinin ayrıca bölgedeki Horlivka şehrine de saldırdığını, bir sivilin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kramatorsk'a düzenledikleri füze saldırısında 600'den fazla Ukrayna askerinin öldüğünü iddia etmişti.

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