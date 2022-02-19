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Dünya

Ukrayna-Rusya krizi canlı yayına sıçradı! Milletvekili ve gazeteci arasında tekme tokat kavga

Ukrayna'da bir televizyon programında Rus yanlısı milletvekili Nestor Şufriç ile Ukraynalı gazeteci Yuriy Butusov canlı yayında tekme tokat kavga etti.

IHA19 Şubat 2022 Cumartesi 14:08 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 14:12
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Rusya ile Ukrayna arasında giderek tırmanan gerilim, Ukrayna'da televizyonda yayınlanan tartışma programına da yansıdı.

Bir kanaldaki "İfade Özgürlüğü" adlı siyasi programda gazeteci Yuriy Butusov ile Yaşam İçin Muhalefet Platformu Partisi Milletvekili Nestor Şufriç arasında sözlü tartışma başladı.

Butusov, milletvekili Şufriç'in Rusya yanlısı olduğunu ve mensubu olduğu muhalefet partisinden bazı milletvekillerinin 16 Şubat'ta Rusya'nın saldırma ihtimali üzerine ülkeyi terk ederek kendilerini garantiye alma çabalarını "hainlik" olarak değerlendirdi ve ortam iyice gerildi. Bir anda ayağa kalkarak milletvekili Şufriç'in yanına gelen Butusov, milletvekiline tokat attı.

Milletvekili de aynı şekilde karşılık verince stüdyo bir anda ringe döndü.

Şufriç ve Butusov kavgayı yerde sürdürürken, konuklar araya girdi. Kavganın ardından Şufriç, Butusov için "kız gibi kavga ediyor" ifadesini kullandı.

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