Ukrayna: Rusya, Liberya bayraklı sivil gemiyi vurdu

Ukrayna ordusu "Güney" Operasyonel Komutanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın sivil gemilere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Rus ordusunun Karadeniz'deki taktik uçaklarından Odessa bölgesindeki limanların birine doğru X-31 radar karşıtı füze ateşlediği belirtilen açıklamada, "Füze, limana girmekte olan Liberya bayraklı sivil bir gemiye isabet etti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, saldırıda mürettebattan bir kişinin hayatını kaybettiği, Filipin vatandaşı 3 mürettebat ile bir liman çalışanının yaralandığı kaydedildi.

