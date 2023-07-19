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Dünya

Ukrayna: Rusya, Odessa'ya en büyük saldırısını düzenledi

Odessa Belediye Başkanı Gennadiy Truhanov, Rusya'nın, savaşın başlamasından bu yana Odessa'ya en büyük saldırısını gerçekleştirdiğini bildirdi.

AA19 Temmuz 2023 Çarşamba 20:56 - Güncelleme:
Ukrayna: Rusya, Odessa'ya en büyük saldırısını düzenledi
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Truhanov, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın gece kente yönelik çeşitli füze ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırı sonucu bazı evlerin hasar gördüğünü aktaran Truhanov, 1'i çocuk 10 kişinin yaralandığı ve ölenlerin olmadığı bilgisini paylaştı.

Truhanov, "Bu gece, en korkunç gecelerden biriydi. Savaşın başlamasından itibaren bu ölçekte bir saldırı hatırlamıyoruz." ifadesini kullandı.

Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanlığı, Rusya'nın Odessa ve Çornomorsk limanlarına yönelik saldırı düzenlediğini ve saldırıda tahıl koridoru üzerinden sevk edilmesi planlanan 60 bin ton tahılın vurulduğunu bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Rusya'nın kasıtlı olarak Ukrayna'nın tahıl ticareti altyapısını hedef aldığını belirtmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Odessa şehri yakınlarında ve Kirovograd bölgesinde askeri üste Ukrayna ordusuna ait askeri tesisleri yüksek hassasiyetli füzelerle vurduğunu açıklamıştı.

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