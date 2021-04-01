Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik artıyor

AA 01 Nisan 2021 Perşembe 16:59 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 17:01

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde 26 Mart'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşi sonucu 4 Ukrayna askerinin hayatını kaybetmesi ve 2 askerin de yaralanması, bölgede tansiyonu yeniden yükseltti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Ukrayna Parlamentosundan yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptıklarını belirtti.

Ukrayna sınırının kuzeyi, doğusu ve Kırım'da Rusya'ya ait 28 tabur birlik olduğunu kaydeden Homçak, bu durumun Ukrayna'nın askeri güvenliği için bir tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Homçak, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nda 32 bin 700 askeri olduğuna dikkati çekerek, Mart ayının ortasında askeri tatbikat için 7. Hava Taarruz Birliğine bağlı bazı birliklerin geldiğini ancak tatbikat sonrası bölgede kaldıklarını gözlemlediklerini belirtti.

- Kremlin'den yanıt

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki hareketliliği artırması ve Kırım'a askeri sevkiyatı ile ilgili gazetecilerin sorusunu cevapladı.

Söz konusu askeri hareketliliği doğrulayan Peskov, "Rusya kendi toprakları içerisinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettiriyor. Bu hiç kimseyi rahatsız etmemeli ve bu hiç kimse için tehdit içermiyor." ifadelerini kullandı.

Peskov, NATO'nun, Rusya sınırlarında askeri faaliyetlerini artırdığına dikkati çekerek, "Rusya, kendi sınırlarının güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alıyor. Rusya sınırları boyunca NATO'nun, diğer birliklerin ve bazı ülkelerin silahlı kuvvetlerinin faaliyetlerini artırdığını biliyorsunuz. Bütün bunlar bizi tetikte olmaya mecbur ediyor." diye konuştu.

Rus askeri birliklerinin Ukrayna'nın doğusundaki varlığına yönelik iddialarla ilgili de konuşan Peskov, "Rus birlikleri Ukrayna topraklarındaki silahlı çatışmalara hiçbir zaman katılmadı ve katılmıyor. Bu, Ukrayna'nın iç çatışmasıdır." dedi.

Peskov, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin provokasyonlar yaptığını öne sürerek, Rusya, Avrupa ülkeleri ve dünyadaki diğer ülkelerin Ukrayna'da iç savaş olmasını istemediğini vurguladı.

- Artan tansiyon üzerine diplomatik temaslar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile 30 Mart'ta çevrim içi görüşme gerçekleştirdi.

Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalar ile ilgili olarak son durumun ele alındığı görüşmede, Putin, Kiev'in ateşkese uymayarak bölgede tansiyonu yükselttiğini kaydetti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün telefonda Donbas ve Kırım'daki güvenlik durumunu görüştü.

Bakan Kuleba, "Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda ve Kırım'daki güvenlik durumunu kötüleştirmeye devam etmesinden dolayı Blinken ile yapıcı ve odaklanmış bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim." ifadesini kullandı.

Ayrıca Homçak dün ABD'li mevkidaşı Mark Milley ile de yaptığı telefon görüşmesinde Donbas'taki güvenlik durumunu ele aldı.

Donbas krizinin çözümüne ilişkin Üçlü Temas Grubu çevrimiçi görüşme gerçekleştirdi, görüşmede herhangi somut bir karar alınamazken, gelecek toplantının 14 Nisan'da olması kararlaştırıldı.

- Donbas krizi

Kiev'de 2013 sonunda dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) ile Ortaklık Anlaşmasını imzalamayı ertelemesi üzerine başlayan protestoların büyümesiyle ülkede toplum Ukrayna ve Rusya yanlıları diye ikiye ayrıldı ve kriz ülkenin doğusundaki Donbas bölgesine sıçradı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.