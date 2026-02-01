İSTANBUL 8°C / 6°C
1 Şubat 2026 Pazar
  Ukrayna, Rusya'nın 5 bin 500 güdümlü bomba ile saldırdığını duyurdu
Dünya

Ukrayna, Rusya'nın 5 bin 500 güdümlü bomba ile saldırdığını duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun ocak ayında ülkesine 6 binden fazla insansız hava aracı (İHA), yaklaşık 5 bin 500 güdümlü bomba ve 158 füze ile saldırılar düzenlediğini bildirdi.

1 Şubat 2026 Pazar 13:45
Ukrayna, Rusya'nın 5 bin 500 güdümlü bomba ile saldırdığını duyurdu
Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, ocak ayında Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Rusya'nın bu süreçte 6 binin üzerinde İHA ile saldırı düzenlediğini kaydeden Zelenski, ayrıca yaklaşık 5 bin 500 güdümlü bomba ve farklı tipte 158 füzenin ülkesinin farklı bölgelerine fırlatıldığını belirtti.

Zelenski, Rus ordusunun geçen ay Ukrayna'daki enerji sektörü, demir yolu altyapısı ve sivil yerleşim yerlerini ağırlıklı olarak hedef aldığı bilgisini paylaşarak, hava saldırılarının sürdüğünü ifade etti.

Zelenski, Ukrayna'nın hava savunma imkanlarının daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

- DNİPROPETROVSK BÖLGESİNE YAPILAN HAVA SALDIRISINDA 2 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın bu gece ülkeye İHA saldırıları düzenlediği bildirildi.

Rusya'nın, Ukrayna'nın farklı bölgelerine 90 İHA ile saldırdığı belirtilen açıklamada, hava savunma kuvvetlerince 76 İHA'nın etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinin (DSNS) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Rus ordusunun Dnipropetrovsk bölgesine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında iki kişinin öldüğü kaydedildi.

- ZAPORİJYA'DA DOĞUM HASTANESİNE YAPILAN SALDIRIDA 6 KİŞİ YARALANDI

Zaporijya Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı İvan Fedorov ise Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Zaporijya kentindeki doğum hastanesine yönelik hava saldırısı nedeniyle 6 kişinin yaralandığını belirtti.

