Ukrayna Rusya'nın kalbine saldırıların mesafesini büyütüyor! Zelenski'den açık tehdit

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya'ya yönelik uzun menzilli saldırıları sürdürdüklerini belirtti.

Son bir haftadaki saldırılarda "Be-200" tipi amfibi uçağı, "Ka-27" helikopteri, mühimmat yüklü bir kuru yük gemisi, "Pantsir-S1" ve "Tor-M2" tipi hava savunma sistemleri, bir "Redut-2US" tipi telekomünikasyon ve haberleşme sistemi gibi farklı hedefleri imha ettiklerini savunan Zelenski, ayrıca Rus gemilerinin ve petrol altyapısının da hedef alındığını aktardı.

Söz konusu saldırıların genelde cephe hattından yaklaşık 1000 kilometre uzaklıktaki hedeflere yapıldığını kaydeden Zelenski, "Bunlar, Rusların yaptıklarına karşı tamamen adil yanıtlarımızdır. Mesafeyi ve yapacağımız saldırıların sayısını artıracağız." ifadesini kullandı.

Zelenski, farklı hedeflere yapılan saldırılara ait olduğu belirtilen görüntü de paylaştı.

