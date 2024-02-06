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Dünya

Ukrayna: Rusya'nın kurduğu radar istasyonunu imha ettik

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın bir maden platformuna kurduğu ve Karadeniz'in kuzeybatısındaki durumu izlemek için kullandığı bir radar istasyonunu yok ettiği bildirildi.

AA6 Şubat 2024 Salı 19:58 - Güncelleme:
Ukrayna: Rusya'nın kurduğu radar istasyonunu imha ettik
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Ukrayna ordusu Özel Operasyonlar Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Ukrayna askerlerinin Karadeniz'de Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım açıklarında "zor ve etkili" bir operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.

Ukrayna istihbaratına göre, Rus ordusunun Karadeniz'de ele geçirdiği bir maden platformunu İran yapımı "Mojaher-6" keşif insansız hava aracının (İHA) çalışmasını güçlendirmek için kullandığı aktarılan açıklamada, "Düşman, bu İHA'yı keşif ve Şahed model İHA'ları Ukrayna'nın güneyindeki kritik altyapı tesislerine yönelik saldırılar için kullandı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Rusya'nın bu maden platformuna, deniz üstü nesneleri tespit etmek için radar istasyonu kurduğu ve bunu Karadeniz'in kuzeybatısındaki durumu izlemek için kullandığı aktarıldı.

Operasyonun Rus havacılık ve filosunun sürekli devriye gezdiği bölgede gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, "Gece saatlerinde Özel Operasyonlar Kuvvetleri 73. Denizcilik Merkezi botları maden platformuna yaklaştı. Özel eylemler ve taramadan sonra platform mayınlandı. Savaş ekibi güvenli bir mesafeye çekildi ve düşman hedefini patlattı. Sonuç olarak düşmanın önemli bir ekipmanı ele geçirildi ve antenli bir direk havaya uçuruldu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, operasyonun başarılı gerçekleşmesinin gemilerin güvenli bir şekilde geçişini sağladığı ve Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde Rus ordusunun imkanlarını kısıtladığı değerlendirmesi yapıldı.

- Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun üçte biri savaş süresince imha edildi

Bu arada, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya üzerinden paylaştığı infografikte son iki yılda Rusya'nın Karadeniz'deki savaş gemilerinin üçte birinin imha edildiği açıklandı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü, en son 1 Şubat gecesi, Rusya'nın Karadeniz Filosuna ait "İvanovets" füze botunu imha ettiğini duyurmuştu.

Ukrayna basını, savaşın başladığı 24 Şubat 2022 tarihinde Karadeniz'de Rusya'ya ait 74 savaş geminin bulunduğunu yazmıştı.

Böylece son iki yılda Rusya'ya ait 24 savaş gemisi ile bir denizaltının Ukrayna ordusunca yok edildiği öne sürülmüştü.

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