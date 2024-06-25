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Dünya

Ukrayna, Rusya'nın mühimmat deposunu vurdu!

Ukrayna kuvvetlerinin, Rusya'nın Voronej bölgesinde, Rus ordusuna ait sahra mühimmat deposunu vurduğu bildirildi.

AA25 Haziran 2024 Salı 12:58 - Güncelleme:
Ukrayna, Rusya'nın mühimmat deposunu vurdu!
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Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna askerlerinin, Rusya'nın Voronej bölgesindeki Olhovatskiy ilçesinde Rus ordusuna ait sahra mühimmat deposuna operasyon düzenlediği belirtildi.

Operasyonda mühimmat deposunun vurulduğu kaydedilen açıklamada, "Toplam 3 bin 500 metrekarelik bir alana sahip mühimmat deposunda gece saatlerinde yangın çıktı ve hala devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Voronej Valisi Aleksandr Gusev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu gece Ukrayna'nın bölgeye saldırdığını belirterek Olhovatskiy ilçesinde patlayıcı nesnelerin sivil binalardan uzakta infilak ettiğini, yaralı olmadığını bildirdi.

Patlamanın sonuçlarını mümkün olan en kısa sürede ortadan kaldırmak için Olhovatskiy'de acil durum ilan ettiklerini aktaran Gusev, durumun kontrol altına alındığını, tüm acil servislerin, ordu ve yerel yönetim temsilcilerinin olay yerinde çalıştığını ifade etti.

- HARKİV ŞEHRİ VE ZAPORİJYA BÖLGESİNE SALDIRI

Öte yandan Harkiv Belediye Başkanı İgor Terehov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın güdümlü bombalarla şehrin en büyük semtlerinden birini vurduğunu belirtti.

Terehov, ilk belirlemelere göre saldırıda ölü ve yaralı olmadığını, apartmanların hasar gördüğünü kaydetti.

Zaporijya Bölgesi Askeri İdare Başkanı İvan Fedorov da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son bir günde Rus ordusunun Zaporijya bölgesinin 8 yerleşim yerine saldırdığını aktardı.

Rus birliklerinin saldırılarda çeşitli model insansız hava aracı ve çok namlululu roketatarlar kullandığını ifade eden Fedorov, saldırılar sonucunda evlerin hasar gördüğü, siviller arasında can kaybı olmadığı bilgisini paylaştı.

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