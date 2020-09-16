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Dünya

Ukrayna, Rusya'nın Normandiya Zirvesi yorumuna ilişkin açıklama bekliyor

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'dan, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko'nun Rus tarafının Normandiya Dörtlüsü Liderler Zirvesi'ne 'hazır olmadığı' yönündeki ifadesine ilişkin açıklama istedi.

AA16 Eylül 2020 Çarşamba 14:38 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 14:38
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Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Avusturya ziyareti sırasında gelecek Normandiya Dörtlüsü Liderler Zirvesi'nin tarihine ilişkin kesin bir bilgi vermediği, sadece tarafların görüşme için ilkesel olarak hazır olduğunu belirttiği aktarıldı.

Açıklamada "Eğer Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko'nun açıklamaları Kremlin'in ilkesel olarak Normandiya Dörtlüsü Liderler Zirvesi'yle ilgilenmediğinin bir işaretiyse bu Rusya Federasyonu'nun krizi çözmekteki kararlılığına gölge düşürecektir." ifadeleri kullanıldı.

Rudenko'nun diplomatik olmayan açıklamalarının uluslararası topluma ve Normandiya Formatı katılımcılarına Rus tarafının pozisyonuna ilişkin ilave açıklama gerektirdiği belirtilen açıklamada, Ukrayna tarafının Normandiya Formatı'nın diğer tarafları gibi Donbas'taki krizin çözümüne ilişkin gelecek Normandiya Dörtlüsü Liderler Zirvesi'nin düzenlenmesiyle ilgilendiğine dikkat çekildi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko, Zelenskiy'in, Normandiya Formatı'nda liderlerin yeni bir zirve yapmayı kabul ettiği ifadesinin ardından Rus tarafının bu zirveye hazır olmadığını açıklamıştı.

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