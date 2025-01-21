Ukrayna, Rusya'nın petrol depolarına saldırı düzenledi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'na ait sosyal paylaşım hesabından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rusya'daki hedeflere hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Rusya'nın Voronej bölgesinde yer alan "Liskinska" petrol deposuna saldırı düzenledikleri kaydedilen açıklamada, söz konusu depoya son bir hafta içerisinde ikinci kez saldırının yapıldığı aktarıldı.

Depodan Rus ordusuna yakıt ve yağ sağlandığı savunulan açıklamada, saldırının insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu deponun Rusya'nın petrol şirketi Rosneft'e ait olduğu aktarıldı.

Ayrıca, Rusya'nın Smolensk Havacılık Tesisleri'ne de saldırı düzenlendiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tesiste savaş uçakları da modernize ediliyor ve üretiliyor. Uçak fabrikasının alanında patlamalar kaydedildi."

Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk bölgesinde konuşlu Rus ordusunun bir komuta merkezine de hava saldırısının düzenlendiği belirtilen açıklamada, Ukrayna'ya yönelik Rus saldırıları devam ettiği sürece benzer saldırıların devam edeceği ifade edildi.