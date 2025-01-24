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Dünya

Ukrayna, Rusya'ya 121 İHA ile saldırı düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, başkent Moskova dahil olmak üzere Rus topraklarına gece boyunca 121 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

AA24 Ocak 2025 Cuma 11:02 - Güncelleme:
Ukrayna, Rusya'ya 121 İHA ile saldırı düzenledi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın gece İHA'larla Rus topraklarına saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Rus hava savunma sistemleri tarafından 121 İHA'nın yok edildiği vurgulanarak, bunlardan 37'sinin Bryansk, 20'sinin Ryazan, 17'sinin Kursk, 17'sinin Saratov, 7'sinin Rostov, 6'sının Moskova, 6'sının Belgorod, 3'ünün Voronej, 2'sinin Tula, 2'sinin Orlov, 2'sinin Lipetsk bölgeleri, 1'inin Moskova kenti, 1'inin de ilhak edilen Kırım üzerinde vurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Ryazan bölgesi yönetiminin basın servisinden yapılan açıklamada, vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu bir fabrikada yangın çıktığı, bazı binaların da hasar gördüğü, yaralı ve ölü olmadığı aktarıldı.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) da Kazan, Nijnekamsk, Penza, Samara ve Saratov kentlerindeki havalimanlarında uçuşların, güvenlik sebebiyle geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

Ukrayna tarafından düzenlenen İHA saldırısının savaşın başlangıcından bu yana en yoğun çapta olduğu belirtildi.

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