İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2024 Çarşamba / 8 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0214
  • EURO
    37,608
  • ALTIN
    2757.94
  • BIST100
    9618.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Ukrayna: Rusya'ya ait 20 dron imha edildi

Gece saatlerinde Rusya tarafından ülkenin çeşitli bölgelerine hava saldırısı gerçekleştirildiğini açıklayan Ukrayna yönetimi, 20 dronun düşürüldüğünü duyurdu.

IHA11 Eylül 2024 Çarşamba 11:10 - Güncelleme:
Ukrayna: Rusya'ya ait 20 dron imha edildi
ABONE OL

Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, Rusya tarafından fırlatılan 25 dorunun 20'sinin 6 farklı bölgede düşürüldüğü kaydedildi. Rusya'nın aynı zamanda 9 füze de fırlattığını aktarılırken Kiev Bölge Valisi Ruslan Kravchenko saldırılarda herhangi bir hasar meydana gelmediğini, ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

HASARA NEDEN OLMADI

Cherkasy Bölge Valisi Ihor Taburets ise hava savunma sisteminin bir dronu düşürdüğünü ve herhangi bir hasar yaşanmadığını bildirdi.

Herson Valisi Oleksandr Prokudin, hava savunma sisteminin Herson'da 5 dronu düşürdüğünü ve son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen saldırılarda 13 yaralı olduğunu sözlerine ekledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.