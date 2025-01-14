Ukrayna, Rusya'ya ait bir askeri havaalanına saldırı düzenlediğini duyurdu

Ukrayna Ordusu İnsansız Sistemler Kuvvetleri 14. İnsansız Havacılık Kompleksleri Alayının Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, bu gece Rusya'ya hava saldırısının düzenlendiği belirtildi.

Saldırının, Rus ordusunun 22. Havacılık Tümenine ait Tu-95MS ve Tu-160 bombardıman uçaklarının bulunduğu Engels-2 askeri havaalanının altyapısına yönelik gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, hava saldırısının Ukrayna ordusunun insansız hava aracı (İHA) birlikleri ve diğer bileşenleri tarafından ortak düzenlendiği aktarıldı.

TU-160 bombardıman uçağı için kullanılan özel yakıtın depolandığı "Kristal" sanayi tesisindeki tanklarda da saldırı sonucu yangın çıktığı belirtilen açıklamada, "Düşmanın stratejik havacılık kabiliyetlerini azaltmaya yönelik günlerce süren karmaşık operasyon tamamlandı." ifadesi kullanıldı.

- UKRAYNA ORDUSU 8 OCAK'TA DA AYNI BÖLGEYE BENZER SALDIRIYI DÜZENLEMİŞTİ

Rusya'nın, Ukrayna tarafından İHA'larla saldırı yapılan Saratov bölgesindeki Engels şehrinde 8 Ocak'ta acil durum ilan edildiği bildirilmişti.

Saratov Valisi Roman Busargin, yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Saratov'a yönelik İHA saldırısına ilişkin bilgi vermişti.

Saldırı nedeniyle Engels'teki bir sanayi bölgesinde çıkan yangının devam ettiğini kaydeden Busargin, bölgede acil durum ilan edilmesine karar verildiğini bildirmişti.

