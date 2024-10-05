Ukrayna: Rusya'ya ait yeni nesil insansız savaş hava aracı düşürüldü

Donetsk İl İdaresi Başkanı Vadim Filaşkin yaptığı yazılı açıklamada, Konstantinovka'da bir İHA'nın düştüğünü kaydederken, bu nedenle kasabadaki bazı evlerde yangın çıktığını, İHA parçaları düşen binalarda hasar oluştuğunu belirtti.

Rusya, Ukrayna'da ilerlemeye devam ediyor! Kritik yer ele geçirildi İHA'nın tipi ve düşme sebeplerinin araştırıldığını dile getiren Filaşkin, olay yerinde ilgili kurumların yetkililerinin çalıştığını sözlerine ekledi.

Öte yandan Ukrayna basını, Konstantinovka'da Rusya'nın yeni nesil insansız savaş hava aracı S-70 Okhotnik-B'nin düşürüldüğünü yazdı. Hava aracının dost ateşi sonucu düşmüş olabileceği ileri sürüldü.