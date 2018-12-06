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Ukrayna, Rusya'yla 'Dostluk Antlaşması'nı feshetti

Ukrayna Parlamentosu, Rusya ile Ukrayna arasında 1997 tarihinde imzalanan ve iki ülke ilişkilerinin en temel belgelerinden biri olan 'Dostluk, İşbirliği ve Ortaklık Antlaşması'nın feshedilmesini onayladı.

  • DHA
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Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko tarafından parlamentoya sunulan ve 459 üyeli parlamentoda 277 üyenin oyuyla kabul edilen yasa tasarısı, söz konusu antlaşmanın 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren sona ermesini öngörüyor. Antlaşmanın feshedilmesi konusunda parlamentoda konuşma yapan Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Kislitsya, antlaşmanın feshedilmesinin, iki ülkenin bu antlaşmanın feshedilmesinden önce ortaya çıkan karşılıklı hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacağını belirtti.
 
Rusya ile Ukrayna arasında 1997 yılında imzalanan ve 1998'de iki ülke tarafından onaylanıp yürürlüğe giren 'Dostluk, İşbirliği ve Ortaklık Antlaşması', on yıl süreyle imzalanmıştı ve antlaşmada, taraflardan birinin, antlaşmanın sona ermesinden altı ay önce karşı tarafı yazılı olarak bilgilendirmemesi halinde, kendiliğinden, on yıl daha uzaması öngörülüyordu. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Eylül ayında Rusya Dışileri Bakanlığı'nı, antlaşmanın uzatılmayacağı konusunda haberdar etmişti.
 
Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, geçen hafta yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna savaş gemilerine el koyması ve Ukraynalı denizcileri esir almasından ötürü iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin kesilmesinin söz konusu olmadığını; bununla birlikte, iki ülke arasında geçmiş yıllarda imzalanmış olan kırk civarında antlaşmanın yakında feshedileceğini bildirmişti.
 

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