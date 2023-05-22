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Dünya

Ukrayna sabotaj grubu Rusya sınırlarına girdi

Rusya'nın Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusuna bağlı sabotaj grubunun Rusya sınırlarına girdiğini, bu grubun etkisiz hale getirilmesi için Rus güvelik güçlerinin önlem aldığını bildirdi.

AA22 Mayıs 2023 Pazartesi 15:25 - Güncelleme:
Ukrayna sabotaj grubu Rusya sınırlarına girdi
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Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna sınırındaki Grayvoron topraklarına Ukrayna Silahlı Kuvvetleri sabotaj ve keşif grubunun girdiğini belirtti.

Gladkov, "Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Rusya Federal Güvenlik Servisi, Rusya Muhafız Birlikleri ve sınır görevlileri grubu etkisiz hale getirmek için gereken önlemleri alıyor." ifadesini kullandı.

Bu bölgeye dünden bu yana Ukrayna tarafından insansız hava araçları ve havan toplarıyla saldırılar da düzenlendiğini aktaran Gladkov, yerleşim yerlerinde hasar meydana geldiğini ifade etti.

Gladov, saldırılarda, Glotovo köyünde 2 kişinin yaralandığını kaydetti.

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