Ukrayna savaşında 22 yaşında eski bir ABD deniz piyadesi öldürüldü

Rusya-Ukrayna Savaşı 64'üncü gününe girerken Ukrayna'da bir ABD vatandaşı daha öldürüldü.

Amerikan CNN televizyonuna konuşan Rebecca Cabrera Cancel, 22 yaşındaki oğlu, eski ABD deniz piyadeleri askeri Willy Joseph Cancel'ın Ukrayna'da öldürüldüğünü açıkladı.

Anne Cancel, oğlunun, özel bir güvenlik şirketinin bünyesinde paralı asker olarak Ukrayna savaşına katılmak üzere 12 Mart'ta Polonya'ya gittiğini, oradan Ukrayna'ya geçtiğini söyledi.

Willy Cancel'ın savaştan önce Tennessee eyaletinde tashih memuru olarak çalıştığını belirten annesi, oğlunun özel bir güvenlik şirketinin Ukrayna savaşı için paralı asker aradığını öğrendiğinde bu şirkete başvurduğunu anlattı.

Cancel, "O, Ukrayna'nın ne için savaştığına inandığı için oraya gitmek istedi ve bunun bir parçası olmak istedi." dedi.

Anne Cancel, oğlunun cesedinin henüz bulunmadığını belirterek, ABD Dışişleri ve Savunma bakanlıklarının durumdan haberdar olduklarını ancak kendisiyle ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını ifade etti.

Dışişlerinden yapılan açıklamada da "Bir kez daha ABD vatandaşlarının aktif silahlı çatışma nedeniyle Ukrayna'ya seyahat etmemesi gerektiği" kaydedildi.



Daha önce de ABD'li bir gazeteci Kiev yakınlarındaki çatışmada hayatını kaybetmişti.