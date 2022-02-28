Hürriyet Gazetesi 28 Şubat 2022 Pazartesi 09:37 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 09:39

.Başkent Kiev'in yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Chernihiv'in merkezinde füze saldırıları yaşanırken Times'dan gelen bir iddia dünyada sarstı.

PUTİN'DEN ZELENSKİ VE 23 HÜKÜMET ÜYESİNE SUİKAST TALİMATI

Times'a göre Kremlin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve hükümet üyelerine suikast düzenlemek için Afrika'dan 400'den fazla paralı Rus askeri getirdi.

'Wagner Grubu' olarak bilinen özel suikastçıların, Moskova'nın doğu Avrupa komşusunu ele geçirmesine yardım etmek için Putin'den Zelenski ve diğer 23 hükümet yetkilisini öldürme emri aldığı iddia ediliyor.

5 HAFTA ÖNCE UKRAYNA'YA UÇTULAR

Hürriyet'in haberine göre, Putin'in çok yakın bir müttefiki olan ve genellikle 'Putin'in şefi' olarak adlandırılan oligark Yevgeny Prigozhin tarafından yönetilen kiralık ordu beş hafta önce Ukrayna'ya gitti. Grubun söz konusu operasyon için astronomik rakamlar aldığı konuşuluyor.

KİEV BELEDİYE BAŞKANI VE KARDEŞİ DE SUİKAST LİSTESİNDE

Özel eğitimli suikast ekibinin, Ukrayna başbakanı Zelenski, kabine üyeleri, Kiev belediye başkanı Vitali Kliçko ve kardeşi Wladimir de dahil olmak üzere, Ukrayna'da ön saflara çıkan kilit isimleri öldürmek için Kremlin'den gelecek yeşil ışığı beklediği söyleniyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI PLANLARI MAHVETTİ

Ancak Kremlin'in planları, Kiev'de ilan edilen 36 saatlik sert sokağa çıkma yasağı sonrası zora girdi. Hükümet görevlileri, askerlerin Rus sabotajcıları için süpürebilmesi için herkesin evlerine kapanmasını emretti. Yapılan açıklamada yasaklı saatlerde sokakta görülen herkesin 'düşman' olarak kabul edileceği belirtildi.

2 BİN İLA 4 BİN ARASINDA PARALI ASKER

Wagner Grubu'nun faaliyetleri hakkında bilgisi olan bir kaynak Times'a 2 bin ila 4 bin paralı askerin Ocak ayında Ukrayna'ya farklı misyonlar için getirildiğini açıkladı. Paralı askerlerin bazıları Donetsk ve Luhansk bölgelerine gönderilirken, Zelenski'yi ortadan kaldırmakla görevli 400 kişi Belarus'tan Kiev'e doğru yola çıktı.

CEP TELEFONLARINDAN ANLIK TAKİP EDİYORLAR

Grup, Zelesnki ve meslektaşlarını cep telefonları aracılığıyla takip edip her zaman nerede olduklarını bildiklerini iddia ediyor. Başka bir kaynak, Putin'in Zelenski ile yaptığı 'barış görüşmeleri' sırasında kiralık katillere 'frene basın' talimatı verdiğini belirtti.

ZELENSKİ AÇIKLAMIŞTI: BİR NUMARALI HEDEF BENİM

Zelenski geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, Rusya ordusunun 'bir numaralı hedefinin' kendisi, 'iki numaralı hedefin' ise ailesi olduğunu belirtmişti. Ukraynalı lider ABD'nin tahliye teklifini reddederek," Savaş burada. Bir yerlere götürülmeye değil, anti-tank mermilerine ihtiyacım var" demişti.

PUTİN'İN ÖZEL ORDUSU

'Wagner Grubu' olarak bilinen Rusya'nın paralı askerleri daha önce Suriye, Sudan ve Libya'da çatışmalara katılmıştı. Ukrayna basınında 'Putin'in özel ordusu' olarak yansıtılan Wagner Grubu'nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen ünlü Rus milyarder Yevgeniy Prijogin tarafından finanse edildiği ileri sürülüyor.