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Dünya

Ukrayna ve Rusya arasında ilk anlaşma sağlandı!

İstanbul barış görüşmelerinin ardından konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, 'Bin kişiye karşılık bin kişi takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardık' dedi. Rus heyetinin başkanı Medinskiy de görüşmeler hakkında yaptığı açıklamada “Önümüzdeki günlerde 1000 kişiye 1000 kişilik büyük bir esir takası yapılacak” ifadelerini kullandı.

16 Mayıs 2025 Cuma 16:31 - Güncelleme:
Ukrayna ve Rusya arasında ilk anlaşma sağlandı!
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Umerov, İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılan ve Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakereleri kapsamında düzenlenen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Umerov, toplantıda ateşkes ve esir takası konuları ile liderler düzeyinde olası bir toplantının görüşüldüğünü belirterek "(Rusya'yla) 1000 kişiye karşılık 1000 kişinin takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardık." ifadesini kullandı.

Umerov, farklı modaliteler üzerinde de çalıştıklarını aktararak "Meslektaşlarımız temas halinde ve tüm belgeleri değiş tokuş edeceğiz. Şimdi esir takası yapmaya ihtiyacımız var. Yakında bir sonraki aşamanın ne olduğunu size bildireceğiz." diye konuştu.

RUS HEYETTEN AÇIKLAMA

İstanbul barış görüşmelerinin ardından konuşan Rus heyetinin başkanı Medinskiy: "Müzakerelerde elde ettiğimiz sonuçlardan genel olarak memnunuz ve temasları sürdürmeye hazırız. Rusya ve Ukrayna, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunacak, ardından müzakereler devam edecek"

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