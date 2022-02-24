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Dünya

Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Malyar: Silahlanın!

Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Anna Vasilyevna Malyar, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında eli silah tutan herkese Rusya'ya karşı ülkeyi savunmak üzere çağrıda bulundu.

DHA24 Şubat 2022 Perşembe 13:03 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 13:04
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Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Malyar, "Rusya Federasyonu askerleri topraklarımızı işgal etti. Cevabımız işgalciyi öldürmektir. Başkomutan, düşmana maksimum kayıp vermeyi emretti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri emri yerine getiriyor ve düşmana layık bir cevap veriyor. Elinde silah tutabilen herkesi ülke savunmasının bir parçası olmaya çağırıyoruz. Silahlanın. Yanınızda pasaport bulundurun. Cepheden operasyonel bilgiler her iki saatte bir Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı sayfasında ve Silahlı Kuvvetlerin web sitesinde yayınlanmaktadır. Biz güçlüyüz. Zafer bizim olacak" dedi.

  • Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Anna Vasilyevna Malyar
  • rusya
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