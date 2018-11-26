Ukrayna sıkıyönetim ilan etti

<p> Rusya ile Kırım açıklarında Azak Denizi'nde yaşanan gerilim sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ülkede sıkıyönetim uygulanmasını öngören kanunu imzaladı. Sıkıyönetim 26 Kasım'dan 25 Ocak 2019 tarihine kadar geçerli olacak.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>
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